Call of Duty: Black Ops 7 Der Launch-Trailer ist zehn Tage vor der tatsächlichen Premiere des Spiels eingetroffen

Es ist üblich, dass große Spiele mit einem Launch-Trailer Premiere feiern, und Call of Duty: Black Ops 7 ist da keine Ausnahme. Etwas überraschender ist jedoch die Tatsache, dass der Launch-Trailer für Black Ops 7 zehn Tage vor dem Spiel veröffentlicht wird.

Nichtsdestotrotz ist dies die Strategie, die Treyarch gewählt hat (vielleicht angespornt durch den Erfolg von Battlefield 6?), daher findet ihr unten den Launch-Trailer für das diesjährige Call of Duty - während das Spiel selbst erst am Freitag nächster Woche erscheinen wird. Wie zu erwarten, bietet es Action in rasantem Tempo, eine schnelle Präsentation des Inhalts, einen Blick auf Zombies und vieles mehr.

Das Premierendatum ist der 14. November, und wie wir gestern berichtet haben, wird es ab dem gleichen Tag im Game Pass Ultimate enthalten sein.