Call of Duty: Black Ops 7 bestätigt den Start im November und die Koop-Kampagne

Das Veröffentlichungsdatum hat definitiv einige der Überraschungen verdorben, die Raven, Treyarch und Crew bei der Gamescom Opening Night Live enthüllen wollten, aber es ist schön, ein paar zusätzliche Details zu bekommen.

Der erste Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 bestätigt nicht nur, dass die Geschichte einige ernsthafte Horror-Sachen haben wird. Außerdem wird enthüllt, dass wir die Kampagne alleine oder mit bis zu drei Freunden durchspielen können. Das bedeutet, dass im gesamten Spiel ein globales Fortschrittssystem implementiert wurde, sodass du für alles, was du im Einzelspieler-, Mehrspieler- und Zombie-Modus tust, Erfahrungspunkte, neue Waffen, Aufsätze und mehr erhältst.

Sie haben auch einige Informationen über den letzten Teil der Kampagne geteilt, da uns gesagt wurde, dass sich die gesamte Welt von Avalon öffnen wird und wir frei erkunden können, während wir herausfordernde Aufgaben annehmen.

Die Enthüllung heute Abend konzentrierte sich auf die Kampagne, aber zumindest wissen wir, dass sich Multiplayer-Fans bei der Veröffentlichung auf sechzehn 6v6-Karten und zwei 20v20-Karten freuen können, ein verbessertes Omnimovement-System (einschließlich Wandsprüngen und einer Kampfrolle), einen neuen Modus namens Skirmish und die Möglichkeit, Punkteserien, Ausrüstung und Feld-Upgrades zu verbessern. Wir werden viel mehr über diese, Zombies und Dead Ops Arcade bei Call of Duty: NEXT am 30. September erfahren. Gutes Timing, denn die erste Beta des Spiels startet am 2. Oktober.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series und wird wie immer von Anfang an im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein.

