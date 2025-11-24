Call of Duty: Black Ops 7 behauptete, über 50 % hinter den Black Ops 6-Verkäufen zurückzuliegen

HQ

Kürzlich haben wir die Nachricht angesprochen, dass Call of Duty: Black Ops 7 keine besonders guten Starts hatte, indem wir Spielerzahlen und Zahlen veröffentlichten, die zumindest auf Steam nur einen Bruchteil von Black Ops 6 waren. Offensichtlich waren diese Zahlen erwähnenswert, da sie auch ein gewisses Bild der Verkaufsleistung des Spiels zeichnen.

Laut The Game Business, das die neuesten Verkaufsinformationen von GSD behandelt hat, heißt es, dass Black Ops 7 in der ersten Woche in Europa bei den Eröffnungsverkäufen um über 50 % hinter Black Ops 6 zurückliegt. Die genauen Zahlen werden nicht präsentiert, aber es wird erwähnt, dass Battlefield 6 ein besseres Eröffnungswochenende hatte und etwa 63 % mehr Verkäufe erzielte als Activisions neuester Titel.

Es sollte erwähnt werden, dass dies ausschließlich für Verkaufsinformationen gilt und nicht für Spielerzahlen, da Battlefield 6 auf Diensten wie Game Pass nicht verfügbar ist, während Black Ops 7 seit dem Start verfügbar ist und es ist.

Auch wenn der Launch nicht das war, was man von einem Call of Duty -Spiel erwartet hätte, führte es in der Startwoche dennoch die Verkaufs- und Umsatzcharts Europas an und übertraf Anno 117: Pax Romana, EA Sports FC 26, Battlefield 6 und Pokémon Legenden: Z-A in den Top Fünf.