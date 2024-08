Call of Duty: Black Ops 6 Zombies-Gameplay bestätigt aufregende Änderungen

HQ

Wir haben am Dienstag einen Cinematic-Trailer für den Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 bekommen, aber ich bin der Typ, der denkt, dass das Gameplay König ist.

Dann ist es uns ein Vergnügen, den ersten Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 Zombies mit euch zu teilen. Es sieht so aus, als würde der Modus bis zu einem gewissen Grad zu seiner Wurzel zurückkehren. Das soll nicht heißen, dass es nicht einige interessante Änderungen gibt. Es vergehen nur 22 Sekunden, bis bestätigt wird, dass das Omnimovement-System implementiert wurde, das es ermöglicht, in alle Richtungen zu springen, zu rutschen und vieles mehr. Eine Sache, die nicht gezeigt wird, aber Treyarch in einem Blogpost verrät, ist, dass es auch für Solospieler möglich sein wird, ihren Fortschritt zu speichern und später weiterzumachen.

Uns wird auch gezeigt, wie es möglich ist, uns in einen Mangler zu verwandeln, dank des neuen Support-Items namens Injection, der neuen und verbesserten Pack-a-Punch-Maschinen, einiger fieser Gegnertypen und vielem mehr, worüber die Entwickler bei Call of Duty Next am 28. August mehr sprechen werden.