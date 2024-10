Call of Duty: Black Ops 6 zeigt die PC-Anforderungen an

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 wird noch diesen Monat veröffentlicht, und im Vorfeld dieser Veröffentlichung haben wir nun die offiziellen PC-Anforderungen, die ihr benötigt, wenn ihr das Spiel mit Maus und Tastatur genießen wollt.

Obwohl viele annehmen, dass die Mehrheit auf Konsolen spielt, gibt es nach wie vor eine große Anzahl an PC-Spielern, die es kaum erwarten können, sich in das neueste Call of Duty-Abenteuer zu stürzen.

Wenn Sie einer dieser PC-CoD-Spieler sind, finden Sie die Spezifikationen, die Sie benötigen, in der Abbildung unten. Wie erwartet ist es keine große Aufgabe, das Spiel zumindest auszuführen. Du benötigst einen AMD Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-6600 als CPU, 8 GB RAM und eine AMD Radeon RX 470 oder NVIDIA GeForce GTX 960 oder Intel Arc A580 als GPU.

Das Wichtigste, was Sie hier beachten sollten, ist, dass Sie 102 GB SSD-Speicher benötigen, um das Spiel zu spielen. Wie erwartet wird Call of Duty eine Menge Speicherplatz beanspruchen, und wie jeder Call of Duty-Spieler wissen wird, werden Updates auch ähnlich viel Speicherplatz benötigen.

Auf welcher Plattform spielst du CoD?