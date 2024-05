Call of Duty: Black Ops 6 wird kein neuer Xbox Game Pass-Tarif hinzugefügt

HQ

Nach monatelangen Spekulationen und Gerüchten beschloss Microsoft, die Dinge bezüglich des bevorstehenden Call of Duty: Black Ops 6 zu klären und ob es in Game Pass enthalten sein wird oder nicht, und hatte positive Neuigkeiten zu teilen. Ja, Call of Duty: Black Ops 6 wird in Game Pass eingeschlossen.

Aber... Das hat die Spekulationen nicht gestoppt, da einige Leute dachten, dass dies dazu führen könnte, dass Xbox eine weitere Stufe für Game Pass erstellt, die erforderlich wäre, um die diesjährige Call of Duty zu spielen. Eurogamer kontaktierte Microsoft, um eine Klarstellung zu erhalten, wo ein Sprecher sagte:

"Nach dem Start wird Call of Duty: Black Ops 6 auf Xbox und PC für Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Xbox Game Pass für Konsolenmitglieder spielbar sein."

Und diese Aussage sollte schwer falsch interpretiert werden. Es könnte immer noch eine Preiserhöhung oder ähnliches geben, aber wenn Sie ein Game Pass -Abonnent sind, wobei Core die einzige Ausnahme ist, können Sie Black Ops 6 vom ersten Tag an spielen, wenn es diesen Herbst erscheint.