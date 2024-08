Call of Duty: Black Ops 6 wird am Donnerstag das Zombies-Gameplay zeigen

HQ

Treyarch ist der Lieblingsentwickler von Call of Duty für viele Spieler, und eines der Dinge, die den durchschnittlichen Spieler wirklich an den Namen erinnern ließen, war, dass das Studio den beliebten Zombies-Modus der Reihe eingeführt hat. Das Studio ist sich dessen bewusst, was wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum sie sich die Informationen über den kooperativen Hordenmodus von Call of Duty: Black Ops 6 für den Schluss aufgehoben haben. Jetzt ist es jedoch an der Zeit, die Bohnen - oder das Blut - zu vergießen.

Der heutige Cinematic-Trailer bekräftigt, dass der Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 die Geschichte des Dunklen Äthers auf Terminus Island und der Stadt Liberty Falls in West Virginia fortsetzen wird. Das bedeutet auch, dass wir in die Rolle einiger bekannter Charaktere schlüpfen werden, und wenn wir einen bestimmten Song hören, werden wir bei langjährigen Zombies-Fans definitiv einige Erinnerungen wecken. Wir werden viel darüber erfahren, wie die diesjährige Version einige klassische Mechaniken zurückbringen und andere ändern wird, wenn der erste Gameplay-Trailer am Donnerstag veröffentlicht wird.