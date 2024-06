Call of Duty: Black Ops 6 wird am 25. Oktober auf allen Plattformen verfügbar sein

HQ

Das Warten hat ein Ende. Wir mussten fast vier Jahre warten, um verdeckte Operationen wieder in Call of Duty zu bringen. CoD: Black Ops 6, entwickelt von Treyarch in Zusammenarbeit mit Raven Software, wird weltweit für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (Battle.net, Microsoft Store und Steam) erhältlich sein.

Ab sofort gibt es auch spezielle Boni für die Vorbestellung des Spiels. Die Open Beta wird auf allen Plattformen kostenlos sein, aber diejenigen mit Vorbestellungen erhalten Vorabzugang dazu. Für die PC-Version wird Call of Duty: Black Ops 6 ein vollständig optimiertes Erlebnis bieten, das von Beenox für den Online-Gaming-Dienst von Blizzard Entertaiment, Battle.net, sowie für den Microsoft Store und Steam entwickelt wurde.

Call of Duty: Black Ops 6 wird am ersten Tag der Veröffentlichung für Abonnenten verfügbar sein, um Game Pass-Pläne auszuwählen (Game Pass Ultimate, Game Pass PC, Game Pass Konsole). Aktive Abonnenten haben Zugriff auf das Digital Cross-Gen Bundle (Xbox) oder die PC Standard Edition (Microsoft Store) von Black Ops 6 - einschließlich des Woods Operator Packs und der Vorbestellervorteile der Open Beta Early Access - wobei die Vollversion des Spiels bei der Veröffentlichung am 25. Oktober verfügbar ist.