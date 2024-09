Call of Duty: Black Ops 6 verzichtet auf Early Access für die Kampagne

HQ

In den letzten Jahren haben einige Spiele eine neue Taktik eingeführt, um Sie dazu zu bringen, vorzubestellen und mehr Geld für eine teurere Edition auszugeben, und zwar durch die Gewährung von Early Access. Letztes Jahr konnten Call of Duty-Spieler früher in die Kampagne einsteigen, wenn sie wollten, aber das wird mit dem neuesten Spiel nicht passieren.

In einer Erklärung von Activision, die Charlie Intel zur Verfügung gestellt wurde, bestätigte der Publisher, dass Call of Duty: Black Ops 6 und alle seine Spielmodi am selben Tag veröffentlicht werden: am 25. Oktober. Das bedeutet, dass wir zu Beginn keine größeren Spoiler sehen sollten, es sei denn, es gibt einen großen Leak. Die Erklärung finden Sie weiter unten.

"Das Team konzentriert sich voll und ganz auf den 25. Oktober. Wir sind gespannt auf alles, was das Spiel in den Bereichen Kampagne, Multiplayer und Zombies zu bieten hat. In diesem Jahr haben wir die Entscheidung getroffen, sicherzustellen, dass die Community in alle Modi, die sie möchte, gleichzeitig eintauchen kann, also sind wir wieder bei einem großen globalen Launch-Moment am 25. Oktober. Daher gibt es in diesem Jahr keinen Early-Access-Beat für Black Ops 6, nur den Countdown bis zur Veröffentlichung."

Was halten Sie von dieser Entscheidung?