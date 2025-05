Call of Duty: Black Ops 6 um vorzustellen Seth Rogen

HQ

Activision hat das Season 3 Reloaded-Update für Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt, in dem Seth Rogen neben Jason Mewes und Kevin Smiths Jay- und Silent Bob-Charakteren in die ständig wachsende Liste von Skins des Spiels aufgenommen wird.

Rogens Einführung ist nicht der erste Promi-Auftritt, den wir in Call of Duty gesehen haben. Nicki Minaj, Snoop Dogg und andere haben ihren Weg in das Spiel gefunden, und es scheint unwahrscheinlich, dass Call of Duty aufhören wird, Promi-Skins hinzuzufügen.

Sie ziehen Kritik von einigen Fans auf sich, die glauben, dass das Hinzufügen verrückter Charaktere das Vermächtnis von Call of Duty befleckt, aber es gibt auch einen guten Teil der Spielerbasis, die die Einbeziehung dieser Skins genießen, so dass sie ein bisschen mehr Spaß haben können, als ihr Lieblingsstar zu spielen.