Call of Duty: Black Ops 6 Offene Beta im Early Access ab dem 30. August im Game Pass

HQ

Was für Microsoft und Xbox in den kommenden Wochen auf dem Spiel steht, ist mehr als klar: Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für PC und Konsolen, aber schon lange vorher haben Game Pass-Abonnenten die exklusive Möglichkeit, eine offene Beta mit Early Access zu spielen.

Und wir wissen das, weil Xbox die Spiele enthüllt hat, die in den nächsten zwei Wochen in den Game Pass aufgenommen werden, und Treyarchs Titel ist dabei: Die offene Beta des Early Access beginnt, wie gesagt, am 30. August, und Sie können auch Belohnungen im Spiel verdienen, die in der Beta und in Black Ops 6 spielbar sind, sobald die Vollversion am ersten Tag mit dem PC Game Pass und Game Pass Ultimate.

Darüber hinaus werden auch eine Reihe anderer bemerkenswerter Titel dem Dienst beitreten, die wie folgt lauten:



Atlas Fallen (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 22. August



Core Keeper (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 27. August



Star Trucker (Cloud, Konsole und PC) - 3. September (Erster Tag)



Wie immer haben Ultimate-Abonnenten Zugang zu weiteren Vergünstigungen und Inhalten, die exklusiv für ihre Abonnementstufe gelten. Und wir werden auch damit beginnen müssen, uns von den Spielen zu verabschieden, die am 31. August den Game Pass verlassen werden: