Call of Duty: Black Ops 6 ist das meistverkaufte Spiel des Jahres 2024 in den USA.

Call of Duty: Black Ops 6 ist wieder ganz oben. Das Spiel dominierte nicht nur den Dezember 2024, sondern sicherte sich auch den Titel des meistverkauften Spiels des gesamten Jahres in den USA und brach damit Verkaufsrekorde für die legendäre Activision-Serie. Nach einigen Jahren der Konkurrenz durch Titel wie GTA V und Hogwarts Legacy hat Black Ops 6 seine Krone zurückerobert und einmal mehr bewiesen, dass mit der Call of Duty-Franchise immer noch zu rechnen ist. Laut Daten von Circana und dem Branchenanalysten Matt Piscatella sicherte sich das Spiel sowohl in der monatlichen als auch in der jährlichen Rangliste den ersten Platz, während EA Sports College Football 25 im Dezember und im Jahr den zweiten Platz belegte. Während die Hardware-Verkäufe im Jahr 2024 rückläufig waren, war die PlayStation 5 die meistverkaufte Konsole, gefolgt von Nintendo Switch und Xbox Series X|S. Dies ist das 16. Mal, dass Call of Duty die jährlichen Verkaufscharts anführt, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Mit dem Jahr 2025 am Horizont warten die Gamer nun gespannt auf die Zukunft der Branche. Wird GTA 6 das Zeug dazu haben, Call of Duty erneut zu entthronen? Was denkst du?

Wird Call of Duty seine Herrschaft im Jahr 2025 fortsetzen?