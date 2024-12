Call of Duty: Black Ops 6 hebt die Grafik mit PS5 Pro-Verbesserungen auf ein neues Niveau

HQ

Nach Monaten des Erfolgs auf verschiedenen Plattformen beeindruckt Call of Duty: Black Ops 6 weiterhin, insbesondere auf der PS5 Pro. Während sie auf PlayStation, Xbox, PC und Game Pass ein Hit war, geht die Pro-Version mit exklusiven Verbesserungen wirklich an die Grenzen. Laut einer Rezension von Digital Foundry sind die technischen Verbesserungen unbestreitbar (wie sie es ausdrücken: "Die PS5 Pro-Upgrades von Call of Duty: Black Ops 6 sind substanzieller, als Sie vielleicht denken").

Die PS5 Pro-Version profitiert von der Spectral Super Resolution (PSSR) von PlayStation, die das Spiel nicht nur auf eine angestrebte 4K-Auflösung anhebt, sondern auch die visuelle Wiedergabetreue insgesamt schärft. Es gibt zwar einige kleinere visuelle Artefakte in dunklen Szenen, aber es wird erwartet, dass ein Patch das Problem behebt. Das eigentliche Highlight ist das flüssigere Spielerlebnis mit besseren Schattenauflösungen, verbesserter globaler Beleuchtung und verbesserten Bildschirmreflexionen, die alle zusammenwirken, um ein noch intensiveres Erlebnis zu schaffen.

Eines der herausragenden Merkmale der PS5 Pro ist die Anti-Lag-VRR (Variable Refresh Rate), die die Latenz verbessert und die Bildraten erhöht, um ein flüssigeres Gameplay zu gewährleisten, insbesondere für solche mit 120-Hz-Displays. Wenn es Ihnen um Leistung geht, bietet der 120-Hz-Modus bis zu 35 % mehr Bilder pro Sekunde, wenn auch mit weniger Grafik-Upgrades. Call of Duty: Black Ops 6 auf PS5 Pro setzt einen neuen Maßstab – werden andere Studios diesem Beispiel folgen?

