Call of Duty: Black Ops 6 hat jetzt bessere Multiplayer-Spawnpunkte

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 war ein durchschlagender Erfolg und hat seit seiner Veröffentlichung vor fast zwei Wochen mehrere verschiedene Schwergewichtsrekorde für die Serie aufgestellt. Und die Fans scheinen glücklich zu sein, auch wenn es viele Beschwerden über die Spawnpunkte gab.

Jetzt wurde ein neuer Patch für Black Ops 6 veröffentlicht, und die Spawnpunkte sind eine Sache, die überarbeitet wurde. Die Entwickler selbst geben das Problem in einem herrlich selbstironischen Kommentar in den sonst oft so trockenen Patchnotes zu und schreiben:

"Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler gespawnt wurden, wenn sie einer laufenden Sitzung beitraten, anstatt zuzuschauen, bevor sie eine Ausrüstung ausgewählt haben. Ja, wir haben uns selbst in einer Killcam gesehen, bevor wir uns auch für ein Loadout entschieden haben."

Stöbern Sie zu diesem Link, um alle Neuigkeiten in dem Update zu sehen, das jetzt verfügbar ist.