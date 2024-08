Call of Duty: Black Ops 6 Hands-on-Vorschau: Wir haben an CoD Next teilgenommen, um Multiplayer, Zombies und Warzone zu testen

HQ

Als wir am Watergate Hotel mit Blick auf die Washington Monument wohnen, werden wir in schwarzen Autos von Männern in engen Anzügen abgeholt. Activision hat seinen Sitz in der Regel in Los Angeles, so dass die Entscheidung, das diesjährige Call of Duty Next auf der gegenüberliegenden Seite des Kontinents in der US-Hauptstadt abzuhalten, eindeutig eine thematische Wahl ist. Dass die Weltpresse und Influencer im historischen Watergate Hotel übernachten werden, ist auch kein Zufall. Der ganze Apparat ist an Ort und Stelle; Es ist Call of Duty Black Ops 6: The Truth Lies, sagen die Busse, die die National Mall umkreisen.

Nach der lauwarmen Resonanz von Modern Warfare III im letzten Jahr, bei dem Call of Duty in einem seltenen Fall den ersten Platz bei den meistverkauften Spielen des Jahres abgeben musste, besteht kein Zweifel daran, dass Activision mit dem nächsten Titel der Serie ein Zeichen setzen will. Uns wurde eine actiongeladene und epische Einzelspielerkampagne versprochen, eine Rückkehr zu einem klassischeren Zombies -Paket, komplett mit einer Fortsetzung der Geschichte und Neuigkeiten und Ergänzungen zu Warzone. Und natürlich werden wir das neue Omnimovement ausprobieren.

Wenn es um Änderungen und Ergänzungen des Kern-Gameplays von Call of Duty geht, ist es das Omnimovement, das das Potenzial hat, eine echte Innovation und ein Meilenstein zu werden. Sicher, es gibt viele kleine Optimierungen und Ergänzungen, die mit einer neuen Version kommen, aber Omnimovement hat das Potenzial, die Art und Weise, wie du CoD spielst, auf einer grundlegenderen Ebene zu verändern.

Kurz gesagt, die Idee ist, dass du jetzt in der Lage sein solltest, in alle Richtungen zu sprinten und zu springen, anstatt wie bisher nur vorwärts zu gehen. Hier gibt es keine Bullettime, aber in den Vorschaubildern, die uns gezeigt werden, bevor wir es selbst ausprobieren können, sehen wir, wie sich Spieler herumwerfen und in der Luft hängende Gegner abschießen, als wären sie Max Payne. Natürlich ist eine geplante und bearbeitete Präsentation eine Sache, daher ist die übergeordnete Frage, wenn wir uns an die Bildschirme setzen: Funktioniert sie?

Dazu kommen wir gleich, lassen Sie uns zunächst das Programm skizzieren und einige Versprechen und Neuigkeiten skizzieren. Next ist ein Live-Event, also haben einige von euch vielleicht mitgemacht, aber was wir spielen durften, war der reguläre Multiplayer, dann Zombies und schließlich Warzone. Der Multiplayer ist die gleiche Beta-Version, auf die Vorbesteller und Game Pass -Abonnenten am 30. August zugreifen können. Es besteht unter anderem aus fünf neuen 6v6 Maps. Sie fallen alle in den mittleren bis kleinen Größenbereich, und die Entwickler haben sich sehr bewusst von größeren Karten abgewandt, um sich auf die beliebten intensiven Kämpfe zu konzentrieren, die auf kleineren Karten stattfinden - und das ist es, was man bekommt. Die Karten sind neu, aber sie fühlen sich nicht neu an. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass ich sie alle schon einmal gespielt hatte und musste mehrmals fragen, ob das, was ich spielte, neu war. Auch optisch stechen sie nicht besonders hervor. Obwohl mir eine solide 90er-Jahre-Ästhetik versprochen wurde, würde ich keinen großen visuellen Unterschied bemerken, wenn sie diskret in die Rotation von Modern Warfare III gesteckt würden. Das ist nicht so sehr eine Kritik an der Qualität der Karten in Bezug auf das Gameplay, sondern einfach ein bisschen enttäuschend, wenn man bedenkt, dass die Entwickler selbst so viel Wert darauf gelegt haben, dass Black Ops 6 im Jahr 1991 spielt und dass "man es spüren wird".

Obwohl es viele Laster hatte, besteht kein Zweifel daran, dass es sich gut anfühlte, Modern Warfare III zu spielen; weil Call of Duty im Allgemeinen gut zu spielen anfühlt. Das Gleiche kann hier gesagt werden, und ich denke, ich kann mit Sicherheit sagen, dass Black Ops 6 auf dieser Ebene nicht enttäuschen wird. Mann, es fühlt sich gut an zu spielen. Nichts deutet auf eine grundlegende Überarbeitung des uns bekannten Modells hin, sondern auf eine Anpassung und Konzentration auf das, was funktioniert. Ich bin selbst ein Controller-Mann, ich spiele fast nie mit Maus und Tastatur, und wenn ein Ego-Shooter mechanische Probleme hat, merke ich das sofort. Ich erinnere mich noch gut an das letzte Jahr, als ich mich mit Redfall zusammengesetzt habe. Es fühlte sich fast an, als wäre man in den frühen 64er-Tagen von Nintendo zurückversetzt, als weder die Konsole noch der Controller an diese Art von Spiel gewöhnt waren. Aber Call of Duty hat normalerweise den Überblick, und das scheint bei Black Ops 6 der Fall zu sein, wenn nicht sogar ein bisschen besser, und mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist es an der Zeit, in die sogenannte Omnibewegung einzusteigen. Activision hat in ihren Werbeaktionen eine große Sache aus diesem Feature gemacht - fast bis zur Albernheit - aber vielleicht ist es wirklich eine kleine Revolution. Oder doch?

Nun, nicht ganz. Meine größte Sorge um das neue Feature wurde jedoch glücklicherweise zerstreut. Ich hatte Angst, dass man alle wie eine Amateur-Turnmannschaft herumfliegen und skaten sehen würde, mehr als man es ohnehin schon tut, aber das ist nicht der Fall. Die Veränderung ist viel subtiler, aber stark genug, um sich zu fragen, warum es nicht schon immer so war. Ich habe mit ein paar Streamern gesprochen, die mit Maus und Tastatur spielen, und ihre Erfahrung war, dass es sich ein bisschen "holprig" anfühlte. Ich persönlich denke, es ist eher eine Frage der Gewöhnung. Wie gesagt, ich spiele selbst mit einem Controller, und es fühlt sich einfach toll an - und macht vor allem Spaß! Ich spiele so gut wie Call of Duty Spiele für den Wettbewerb, aber um Spaß zu haben, und meine Erfahrung mit Omnimovement war, dass es einfach mehr Spaß macht. Sich in eine beliebige Richtung zu werfen, in einem verzweifelten Versuch, Kugeln auszuweichen, erhöht das Drama, erhöht das Heldengefühl, erhöht den Spaßfaktor. Wenn ich sage, dass Omnimovement nicht ganz das ist, woals es gehypt wurde, dann deshalb, weil es sich viel mehr wie eine Qualitätsverbesserung als eine grundlegende Veränderung anfühlt, und wir werden erst sehen, wie viel es wirklich bedeutet, wenn die Leute das Spiel im großen Stil in die Hände bekommen. Das Positivste an Omnimovement ist in meinen Augen, dass es die Tugend erfüllt, dass Spiele dem Spieler Werkzeuge geben sollten, um sich unter Kontrolle zu fühlen, Werkzeuge, um eine Erzählung zu schaffen, und Omnimovement ist ein Schritt in diese Richtung, anstatt eine tatsächliche Änderung des grundlegenden Gameplays. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir Clips von Leuten sehen, die wilde Stunts mit Omnimovement ausführen. Und jetzt wollen weder ich noch du das Wort "Omnimovement" in diesem Artikel mehr lesen, also gehen wir zum nächsten Teil über: Zombies!

Zombies in Call of Duty hat sich schnell von einer unterhaltsamen Ergänzung zu einer erwarteten und dauerhaften Einrichtung entwickelt. In Modern Warfare III versuchten die Entwickler, Zombies in ein Warfare -ähnliches Modell zu packen - mit weniger Erfolg, würden manche sagen. In Black Ops 6 wurde jedoch ein traditionelleres Erlebnis geschaffen. Es ist auch klar, dass viel Mühe und Budget in das Spiel gesteckt wurde und die Geschichte - ja, es gibt eine Geschichte - an die vorherigen Spiele anknüpft. Ich habe einen Streamer belauscht, der sich hauptsächlich auf den Zombies -Teil von Call of Duty konzentriert und versucht, alles zu erklären, was zuvor passiert ist. Es war schwieriger zu verstehen als das Marvel Multiversum, aber das macht nichts. Das ist es, was die Leute wollen, und das ist es, was die Entwickler machen wollen. Optisch und technisch scheint die kommende Zombies Veröffentlichung beeindruckend zu sein.

Es ist klar, dass etwas Geld hineingeworfen wurde. Leider fühlte es sich so an, als hätten sie das Modell einfach von Modern Warfare III genommen und verkleinert. Wir spielten auf einer Karte namens Liberty Falls, einer kleinen Stadt in den USA der frühen 90er Jahre. Hier musst du erkunden und Quests erledigen. Du kannst deine Ausrüstung aufrüsten, neue Gebiete freischalten und im Laufe des Spiels kommen immer mehr Monster hinzu. Wenn du dich nicht mehr traust, das Schicksal herauszufordern, kannst du dich für die Flucht entscheiden und einige der gesammelten Gegenstände behalten. Wie gesagt, es funktioniert optisch und technisch gut - obwohl es sich um eine Beta-Version handelt - aber nach ca. 10 Minuten langweilte ich mich. Es muss gesagt werden, dass wir nach einer Stunde adrenalingeladenem Multiplayer auch direkt in den Zombies -Teil eingestiegen sind. Ich muss mehr sehen, um eine fundierte Meinung zu entwickeln, aber wie ein jüngerer Kollege es hinterher beschrieb: "Es ist dazu gedacht, nach der Schule mit seinen Kumpels herumzusitzen und Scheiße zu reden."

Abgerundet wurde die Show durch das Spielen von Warzone, einer Alpha-Version einer brandneuen Karte. Nuketown ist eine der beliebtesten und kultigsten Call of Duty Karten, und Treyarch wollte in Zusammenarbeit mit Raven Nuketown in Warzone erstellen. Im Trailer sehen wir, fast Fallout -ähnlich, ein kleines Cartoon-Maskottchen, das über Sicherheit und die Vorbehalte der Strahlenbelastung spricht, und die Entwickler wollen eindeutig eine Geschichte und Atmosphäre schaffen, die über Nuketown hinausgeht.

Die Karte selbst ist viel kleiner als das, was wir bisher in Warzone gesehen haben. Ohne es genau zu wissen, würde ich schätzen, dass es etwa ein Viertel der Größe der vorherigen Karten ist. Die geringere Größe hat offensichtliche Konsequenzen, die Sie schnell erkennen. In einer regulären Runde Warzone ist es möglich, zu landen, Gegenstände zu sammeln und sich generell niederzulassen, bevor man auf andere Spieler trifft. Nicht so in Nuketown. Hier kommt man nicht umhin, mit der kleinen Waffe und dem Messer fast sofort in einen Kampf zu geraten. Was Nuketown an Fläche fehlt, macht es durch Vertikalität wieder wett. Es gibt Tunnel und Bunker, die unter die Erde führen, und Kräne und Gebäude darüber. Es gibt also viel mehr Möglichkeiten, sich fortzubewegen, und Feuergefechte entwickeln sich oft in kleinen Gebäuden oder Fluren. Es ist ein Hauch frischer Luft in Warzone, aber man verliert auch etwas von der Erfahrung, die sonst in Warzone so stark ist. Wenn du eine Runde beendest, hast du normalerweise eine ganze Geschichte mit mehreren Wendepunkten hinter dir. Das langsamere Gameplay vermittelt ein Gefühl von Entwicklung und Aufbau, das in Nuketown zu verschwinden scheint. Stattdessen wechselst du ständig die Waffen und kämpfst mit allem, was du in die Finger bekommst, um zu überleben. Es gibt noch viel zu optimieren von den Entwicklern und ich bin mir nicht sicher, ob Nuketown ein Hit wird, aber es ist etwas Neues und Anderes, das die Formel möglicherweise aufrütteln könnte.

Abgesehen von den großen Punkten gibt es viele Qualitätsverbesserungen, die mit Black Ops 6 einhergehen. Zu den bemerkenswertesten gehört, dass Änderungen, die du an einzelnen Waffen vornimmst, in allen Spielmodi in deiner Ausrüstung erscheinen. Eine vielleicht kleine, aber willkommene Verbesserung. Mein persönlicher Favorit sind jedoch die Menüs und Skin-Elemente. Treyarch hat die Anzahl der Knöpfe und Informationsboxen stark reduziert, was zu einem klaren und sauberen Look führt, im Gegensatz zu dem, was wir gewohnt sind.

Activision hat alles gegeben, was es konnte, als sie Call of Duty Next 2024 organisierten. Ich wage es nicht, die Kosten hinter der Veranstaltung zu schätzen. Es ist zweifellos eine Veranstaltung, die sich auf Streamer konzentriert, und wir traditionellen Autoren standen eher am Rande - im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man jedoch all die Feierlichkeiten beiseite lässt und sich nur den aktuellen Zustand von Black Ops 6 ansieht, ergibt sich für mich ein positives Bild. Es wird die Serie nicht revolutionieren, aber es scheint, dass wir uns auf genügend Verbesserungen und genügend neue Inhalte freuen können, um den üblichen Preis für ein Call of Duty -Spiel mehr zu rechtfertigen, als es letztes Jahr bei Modern Warfare III der Fall war.