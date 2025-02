Call of Duty: Black Ops 6 Gerüchten zufolge sollen es drei weitere Zombies-Karten geben

HQ

Wenn man bedenkt, dass innerhalb von etwa sechs Wochen zwei Zombies -Karten für Call of Duty: Black Ops 6 hinzugefügt wurden, nämlich die Citadelle des Morts im Dezember und die The Tomb im Januar, fragt ihr euch vielleicht, ob dies die verrückte Kadenz ist, mit der Treyach Schritt halten will. Anscheinend wird es das nicht, denn der berüchtigte Call of Duty Leaker TheGhostOfHope hat sich an X gewandt, um einige Informationen über die Zukunft des Zombies -Modus von BOPS 6 zu teilen.

In einem Beitrag wurden wir darüber informiert, dass das Spiel drei weitere rundenbasierte Karten haben wird und dass es eine kommende Saison geben wird, die überhaupt keine neue Zombies Karte bringt. BOPS 6 wird seinen Content-Zyklus mit insgesamt sieben Zombies Karten abschließen, aber die aufregende Nachricht ist, dass diese Karten auf das Spiel 2025 Call of Duty übertragen werden könnten.

Obwohl es in dieser Angelegenheit keine Bestätigung von Treyarch gibt, würde dies die übliche Menge an Zombies -Inhalten widerspiegeln, die wir in einem jährlichen Call of Duty -Spiel des Entwicklers zu sehen pflegen. Die Frage verschiebt sich nun, was diese drei anderen Karten sein werden und wann sie erscheinen werden. In Anbetracht des Endes der Karte "The Tomb" geht die Community davon aus, dass die nächste Karte uns zurück nach Liberty Falls führen wird, um das Mansion zu erleben, das in der Nähe ist und wo wir Dr. Richtofen im Cinematic-Trailer für den Modus finden, den ihr unten sehen könnt.

