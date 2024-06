Call of Duty: Black Ops 6 Engine hat keinen offiziellen Namen

HQ

Eines der Dinge, die wir jedes Mal, wenn wir ein neues Call of Duty-Spiel sehen, am meisten schätzen, ist die unglaubliche Grafik und die Art und Weise, wie die Physik der Elemente, Waffen, Outfits und sogar Patronenhülsen funktioniert. Und obwohl viele glauben, dass es sich um eine modifizierte Version einer bekannten Engine handelt, ist die Wahrheit, dass die Engine Eigentum der Studios ist, die mit der Call of Duty-Serie arbeiten (Treyarch, Raven Software, Infinity Ward usw.) und keinen offiziellen Namen hat.

Nach dem, was uns die Entwickler beim Testen von Call of Duty: Black Ops 6 gesagt haben, handelt es sich um eine gemeinsame Technologie zwischen diesen Studios, die vor Jahren entwickelt wurde. Weitere Details zu diesem und anderen Systemen weltweit und wie sie in Warzone implementiert werden, werden auf einem zukünftigen Call of Duty Next-Event bekannt gegeben.

Sie haben auch bestätigt, dass der Launcher aktualisiert wird, ebenso wie der Spielclient, der mit einem Launch-Update optimiert wird.