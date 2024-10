Call of Duty: Black Ops 6, eine doppelte Dosis StarCraft und South Park kommen sehr bald in den Game Pass

HQ

Es war bisher ein großartiger Herbst für Game Pass -Abonnenten, und allein in den letzten Wochen wurden wir mit Titeln wie Sifu, Legend of Mana, Age of Mythology: Retold und dem wahnsinnig gemütlichen Koop-Titel All You Need Is Help verwöhnt.

Offensichtlich möchte Microsoft, dass der Rest des Herbstes genauso aufregend wird, und hat daher enthüllt, was wir in den nächsten drei Wochen bekommen werden - mit der vielleicht größten Day-One-Premiere, die jemals über den Abonnementdienst erreicht wurde (Spiele mit einem * schaffen es an diesem Tag jedoch nicht nach Game Pass Standard ):



South Park: The Fractured but Whole (Cloud, Konsole und PC) – 16. Oktober



Donut County (Cloud, Konsole und PC) – 17. Oktober



MechWarrior 5: Clans (Cloud, PC und Xbox Series X|S) - 17. Oktober *



Call of Duty: Black Ops 6 (Cloud, Konsole und PC) - 25. Oktober *



Call of Duty: Modern Warfare III (Cloud) - 25. Oktober *



Call of Duty: Warzone (Cloud) - 25. Oktober *



Ashen (Cloud, Konsole und PC) – 29. Oktober



Dead Island 2 (PC) - 31. Oktober



Starcraft: Remastered (PC) - 5. November



Starcraft II: Campaign Collection (PC) - 5. November



Wie üblich gibt es auch verschiedene Vergünstigungen für Game Pass -Benutzer, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können, aber unter den Highlights finden wir zusätzliche Goodies für Monster Hunter Now und Throne & Liberty.

Aber es ist nicht alles Spaß und Spiel, denn es gibt auch vier Titel, die am 31. Oktober entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sie vorher spielen, und wenn Sie welche behalten möchten, gibt es bis dahin bis zu 20% Rabatt.