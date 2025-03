Call of Duty: Black Ops 6 Die nächste Karte von Zombies bringt Double Tap, Ray-Gun Mk. 2 und die Wunderwaffe zurück

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass die verspätete dritte Staffel von Call of Duty: Black Ops 6 erscheint, eine Saison, die für viele die große Rückkehr von Verdansk in Call of Duty: Warzone 2.0 beinhaltet. Für Zombies -Spieler dreht sich der große Content-Drop um eine neue Karte, die gemunkelte Rückkehr zu Liberty Falls, um Dr. Richtofens nahegelegene Villa zu erkunden. Diese Karte ist als Shattered Veil bekannt und debütiert im Spiel bei der Veröffentlichung von Season 3 am 2. April.

Diese Karte bietet viele enge und beengte Korridore, die es zu erkunden gilt, aber auch eine Reihe von Werkzeugen und Waffen, um die untote Horde zu besiegen. Auf dieser Karte kehren nicht nur zwei Wonder Weapons (Ray-Gun Mk. 2 und die Wunderwaffe zurück, sondern auch die Perk Double-Tap, um deinen Waffen einen zusätzlichen Kick zu geben.

Es wird eine neue Easter Egg-Hauptquest geben, die die fortlaufende Handlung weiter auspackt und es den Spielern anscheinend sogar ermöglicht, S.A.M. persönlich zu treffen. Ausschnitte davon könnt ihr im Shattered Veil -Trailer unten sehen, der auch neue und herausfordernde Zombie-Varianten bietet, die es zu besiegen gilt.