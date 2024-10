Call of Duty: Black Ops 6 bricht Rekorde mit dem besten Start aller Zeiten

HQ

Ich muss sagen, dass Activision und Xbox beim Marketing Call of Duty: Black Ops 6 großartige Arbeit geleistet haben, da sie es geschafft haben, mich wieder für ein CoD zu begeistern, nachdem ich jahrelang abgestumpft war. Es schien, als wäre ich nicht allein, so viele fragten sich, wie die Spielerzahlen und Verkäufe aussehen würden - vor allem, da es das erste Call of Duty war, das direkt im Game Pass startete. Die Antwort ist nicht überraschend.

Treyarch, Raven und seine Crew enthüllen, dass Call of Duty: Black Ops 6 den größten Starttag und das größte Eröffnungswochenende in der Geschichte der Franchise hatten. Es ist natürlich erwähnenswert, dass sie nur die Anzahl der Spieler, die gespielten Stunden und dergleichen erwähnen. Das liegt definitiv daran, dass viele Spieler auf PC und Xbox das Spiel gespielt haben, indem sie beim Game Pass mitgemacht haben. Das muss den Verkaufszahlen geschadet haben. Nicht, dass Microsoft sich beschweren könnte.

Microsoft-CEO Satya Nadella behauptet in einer Pressemitteilung, dass der Game Pass einen neuen Rekord für die Anzahl neuer Abonnenten an einem einzigen Tag aufgestellt hat und sich gleichzeitig 60 % besser verkauft als Call of Duty: Modern Warfare III auf PlayStation-Konsolen und Steam.

Es wird interessant sein zu hören, ob diese Zahlen so hoch sind wie erwartet, wenn das Unternehmen seinen nächsten Gewinnbericht veröffentlicht. So oder so, Call of Duty: Black Ops 6 scheint sowohl kritisch als auch kommerziell einen erstaunlichen Start hingelegt zu haben.

Was denkst du bisher über Call of Duty: Black Ops 6 ?