Auch Sony nutzt den neuen Monat, um die regelmäßigen Aktualisierungen am Katalog von Playstation Now vorzustellen. Sechs frische Games sind ab sofort im kostenpflichtigen Games-Streaming-Abo enthalten, Black Ops 3 wird sicherlich am meisten Lärm machen. Der Shooter steht aber auch nur ein paar Monate zur Verfügung, also beeilt euch lieber.