Call of Duty: Black Ops 3 Fans haben acht Jahre auf diese Osterei-Enthüllung gewartet

Ein Call of Duty: Black Ops 3-Entwickler versprach, acht Jahre nach dem Start des Spiels ein Osterei-Geheimnis zu enthüllen, und jetzt warten geduldige Fans darauf, dass er seiner Garantie gerecht wird.

Im Jahr 2013 sagte Jason Blundell, ehemaliger Co-Head des Treyarch-Studios und Black Ops 3 Game Director, dass er, egal wie oft er gefragt wurde, im Zombies-Modus des Spiels nicht über ein Easter Egg sprechen würde. Stattdessen sagte er, die Leute könnten ihn in "etwa acht Jahren" wieder fragen.

Selbst jetzt erinnern sich die Leute noch an das "unmögliche Easter Egg", das Blundell beschrieben hat, und schließen sich zusammen, um eine Antwort vom Entwickler zu bekommen.

Es ist nicht gerade acht Jahre her, seit Black Ops 3 veröffentlicht wurde, aber die Fans hoffen, dass wir irgendwann in diesem Jahr das Geheimnis herausfinden können, das die ganze Zeit in Shadows of Evil verborgen war.