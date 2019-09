Call of Duty: Beta-Spieler von Modern Warfare erhalten kostenlose Waffe

Heute Abend dürfen endlich auch Spieler auf der Xbox One und dem PC in die Beta-Version von Call of Duty: Modern Warfare hineinschnuppern, zumindest wenn sie das Spiel vorbestellt haben (die kostenlose Spielphase ist für das Wochenende angesetzt). Infinity Ward und Publisher Activision haben uns heute jedenfalls verraten, dass eifrige Spieler, die vor dem Ende der Closed Beta am 23. September Level 10 erreicht haben, eine kostenlose Waffe erhalten. Dabei handelt es sich um eine Hammer-Schrotflinte mit kurzer, aber zerstörerischer Reichweite. Mehr Infos zur Beta bekommt ihr hier.

You watching Werben