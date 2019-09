Call of Cthulhu schaltet und waltet ab 8. Oktober auf Switch

Cyanide Studio hat uns letzten Oktober Call of Cthulhu präsentiert und Spieler in ein Lovecraft-Horrorerlebnis gestürzt. Im Spiel geht es ebenso sehr darum, den eigenen Verstand zu bewahren, wie um das Lüften von fürchterlichen Geheimnissen. Das Studio hat uns in dieser Woche mitgeteilt, dass Switch-Spieler ab dem 8. Oktober in das Spiel eintauchen dürfen. Wir übernehmen im Abenteuer die Rolle von Edward Pierce, einem Privatermittler, der von Albträumen seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Er reist für einen mysteriösen Auftrag auf die Insel Darkwater und bekommt es dort mit den Anhängern einer mysteriösen Entität zu tun. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserer Kritik zum Spiel, folgt ihr dem Ruf Cthulhus?

