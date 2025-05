Call of Cthulhu Creative Director gibt Tipps für die Gestaltung von Rollenspielen

HQ

Vor kurzem haben wir uns mit dem Mastermind des Tabletop-Rollenspiels, Mike Mason, zusammengesetzt. Mason, der an der Entwicklung von Warhammer 40.000: Dark Heresy beteiligt war und derzeit als Creative Director an Call of Cthulhu arbeitet, teilte einige seiner Weisheiten darüber, warum Cthulhu nach so vielen Jahren immer noch so viel Spaß macht, wie Lovecraft-Geschichten in RPGs adaptiert werden können und wie angehende Spieledesigner ihre RPGs in die Realität umsetzen können.

Als wir ihn fragten, welchen Tipp oder Trick Mason RPG-Designern geben könnte, hatte er Folgendes zu sagen: "Ich denke, es geht einfach darum, etwas zu tun. Ich habe viele Leute gesehen, die gerne lange darüber nachgedacht haben und vielleicht nie wirklich das Spiel geschrieben oder geleitet haben. Und zu sagen, man muss es einfach ausprobieren und ausprobieren."

"Das erste Mal, wenn du es machst, wird nicht das Beste sein, aber du wirst aus der Erfahrung lernen und besser werden." Mason fuhr fort. "Die ersten Dinge, die ich schrieb, waren schrecklich. Aber ich habe jetzt ziemlich lange damit verbracht, das zu tun. Und ich schreibe jetzt besser als am Anfang."

Im Grunde muss man also einfach rausgehen und es tun. Wie bei jeder Art von Schreib- oder Kreativprozess gilt: Wenn du es nicht tust, wird die Arbeit nicht erledigt. Also geh raus und fang an, dein Tabletop-RPG zu machen. Aber nicht, bevor du dir das vollständige Interview mit Mike Mason unten angesehen hast: