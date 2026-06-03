Caleb Williams von den Chicago Bears wurde zum Madden NFL 27 Coverstar ernannt

Wir sind jetzt im Sommer, was bedeutet, dass der ganze Zyklus der Vorbereitung auf ein neues Kapitel der Madden NFL-Sportspielreihe begonnen ist. Da diese Spiele meist im August starten, etwa zu der Zeit, in der die NFL-Vorsaison läuft, hat der Zyklus der Enthüllung der Coverstars und der bestbewerteten Athleten im Spiel begonnen, und zu diesem Punkt hat ein Talent, das im nächsten Jahr zweifellos viele Augen auf sich haben wird, die Ehre, der Standard-Cover-Athlet zu sein.

Nach einer beeindruckenden Saison, in der seine Chicago Bears den zweiten Platz in der NFC belegten und in die Divisional Round der Playoffs einzogen, wo sie von den Los Angeles Rams besiegt wurden), wurde Quarterback Caleb Williams als Madden NFL 27 Coverstar ausgezeichnet.

In der Regel geht eine solche Auszeichnung Hand in Hand mit einer hohen Bewertung im jeweiligen Spiel, was einige für Aufregung sorgen könnte, da Williams letztes Jahr bei den NFL Honours keine Trophäen gewann, den Fluch der Bears, einen Quarterback in der regulären Saison über 4.000 Yards werfen zu lassen, nicht gebrochen hat und es nicht ins NFC-Meisterschaftsspiel (ganz zu schweigen vom Super Bowl) geschafft hat. ansonsten führte er die NFL nur bei den geworfenen Interceptions in seinen beiden Playoff-Spielen an. Im Grunde hatten Williams und die Bears eine gute Saison, aber wird es ausreichen, um die maximale 99-Bewertung zu erreichen, die wir oft von Coverstars nach einer bemerkenswerten Saison in ihrer jeweiligen Rolle sehen?

Lasst uns wissen, was ihr davon haltet, dass Williams der Madden NFL 27 Coverstar ist, und wer Ihrer Meinung nach als die bestbewerteten Athleten im Spiel dieses Jahr in Erinnerung bleiben wird?