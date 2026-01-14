Caitlyn wird zum Kader von 2XKO aufgenommen, pünktlich zum Start der ersten Saison

HQ

2XKO startet nächste Woche vollständig und beginnt seine erste Saison am 20. Januar. Wir hatten uns vorgestellt, dass das Spiel zu dieser Zeit auch einen neuen Charakter ins Roster bringen würde, um die Spielerzahl zu steigern und mehr Hype zu erzeugen. Ein Arcane-Darsteller feiert nun mit Vi, Warwick und Jinx, als Caitlyn am 20. Januar ins Geschehen tritt.

Wie man von ihrem Scharfschützenstil erwarten kann, wirkt Caitlyn hauptsächlich als Zonerin, was bedeutet, dass sie es liebt, Gegner mit ihrem Gewehr, Bola und verlockenden Fallen fernzuhalten. Sie hat zwar einige Werkzeuge, um nah heranzukommen, aber nach ein paar Tritten und einem Sturzflug will sie ihren Gegner mit einem Scharfschützenschuss zurück über das Feld schicken.

Ihre Spezialfähigkeiten zeigen, dass sie einen Gegner mit einem konzentrierten Schuss komplett ausschaltet oder einen massiven Schild beschwört, durch den sie schießen oder zum Jonglieren nutzen kann. Ihr Ultimate, wie man wahrscheinlich erwarten kann, nutzt ebenfalls ihr Gewehr und verursacht mit einem einzigen Schuss viel Schaden. Sieh dir unten Caitlyns Gameplay-Trailer und Moveset an, wo du auch einen Blick auf ihre Arcane-Skin bekommst.

