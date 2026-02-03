Cairn verkauft 200.000 Exemplare an einem Wochenende

HQ

Das stilisierte Bergsteigerspiel Cairn hat es geschafft, eine beträchtliche Menge Tourismus nach Mount Kami zu locken. Erst am vergangenen Donnerstag, dem 29. Januar, erschienen, hat das Spiel bereits beeindruckende Verkaufszahlen erzielt.

Wie von The Game Bakers, dem Entwickler und Publisher von Cairn, bestätigt wurde, hat sich das Bergkletterabenteuer seit seiner Veröffentlichung bereits mehr als 200.000 Mal verkauft. Das Spiel ist derzeit auf PS5 und PC über Steam, den Epic Games Store und GOG erhältlich.

Derzeit scheint es, als würden die Leute nicht nur Cairn kaufen, sondern viele von ihnen genießen es auch. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat das Spiel fast 5.000 Bewertungen auf Steam, von denen 94 % positiv sind. Wir haben uns das Spiel selbst angesehen und hatten viel Spaß beim Klettern auf den Mount Kami. Unsere Netzwerkbewertung können Sie hier lesen.