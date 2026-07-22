Cairn s On the Trail-DLC wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, weil "wir noch etwas mehr Zeit brauchen".

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Wenn du schon lange damit gerechnet hast, beim Start am 13. August in Cairn s On the Trail DLC einzusteigen, haben wir einige schlechte Nachrichten zu teilen. Die Ergänzung nach dem Start wurde verschoben, da der Entwickler The Game Bakers "etwas mehr Zeit" braucht, da dieser DLC anders aufgebaut ist als das Basisspiel.

In einer Stellungnahme in den sozialen Medien erklären The Game Bakers: "Wir fügen Cairn s kostenlosen DLC On the Trail Features hinzu. Die neuen Kletterplätze sind voller Herausforderungen und Überraschungen, aber da es viel kleinere Berge als Kami sind, haben wir die Formel so angepasst, dass die Spannung bei jedem Anstieg bleibt."

Das alles bedeutet : "On the Trail wird erst am 13. August gelesen." Aber die gute Nachricht ist : "Es kommt noch bald und wir werden das Veröffentlichungsdatum mitteilen, sobald wir es haben."

Wirst du dir On the Trail anschauen, wenn es irgendwann erscheint?