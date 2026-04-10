Der erste kostenlose DLC für Cairn wird im Sommer für PC und PS5 erscheinen

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Hast du den Berg schon in The Game Bakers' Cairn besiegt? Falls nicht, wäre es klug, dieses erstaunliche Kunststück früher als später zu vollenden, denn diesen Sommer wird das Adventure-Spiel mit seinem ersten Teil einer Reihe kostenloser DLCs erweitert.

Die anfängliche Erweiterung des Inhalts heißt On The Trail - Deep Water und bringt drei neue Kletterbereiche als Aava zu meistern, aber auch einige gewünschte Features, wobei die größte die Möglichkeit ist, über Wasser zu klettern, ohne Angst zu haben, im Falle eines Sturzes in den Tod zu stürzen.

Die eigentliche Prämisse des DLCs ist, der Spur eines legendären Kletterers zu folgen, und das kannst du entweder als Aava oder sogar Marco tun, der sich vom unterstützenden Sidelineer zu einem spielbaren Charakter entwickelt.

Während man unten einen kurzen Vorgeschmack auf das erste Cairn-DLC in Aktion sehen kann, warten wir auf eine klare Bestätigung über das Veröffentlichungsdatum, das derzeit für PC und PS5 irgendwann im Sommer geplant ist.