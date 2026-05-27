Cadillac könnte Valtteri Bottas durch Colton Herta ersetzen, falls der Finne sich in Monaco nicht verbessert

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Valtteri Bottas kehrte in dieser Saison mit Cadillac in die Formel 1 zurück, nachdem er die Saison 2025 als Ersatzfahrer bei Mercedes verbracht hatte. Zusammen mit Sergio Pérez vertraute Cadillac auf seine Expertise, um eine solide Grundlage für das neue amerikanische F1-Team zu schaffen, doch der 36-jährige finnische Fahrer hat nicht die Ergebnisse geliefert, die das Team von ihm erwartet hatte.

Bottas hat bis heute keinen Punkt gewonnen, zusammen mit vier weiteren, darunter sein Teamkollege Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso und Nico Hülkenberg. Cadillac ist jedoch sehr unzufrieden mit Bottas, der in den ersten fünf Rennen nie besser als 13. (16., 18. und 19.) ins Ziel kam und in den Qualifikationen manchmal nur Zehntelsekunden hinter Pérez lag.

Laut Sky Italia und BILD erwägen sie sogar, ihn früh in der Saison abzustufen.

Der Große Preis von Monaco nächste Woche (5.–7. Juni) wird entscheidend sein. Wenn Bottas seine Leistung nicht verbessert, könnte er ausgesetzt werden, und stattdessen könnte Colton Herta, der als Ersatzfahrer arbeitet und weithin voraussichtlich in naher Zukunft einen der Hauptsitze übernehmen wird, früher befördert werden.