Cadence ist wieder führend in Rift of the NecroDancer und erscheint heute für Nintendo Switch

Brace Yourserlves Games hat die Aufmerksamkeit der Welt genutzt, um sich in die Nintendo Direct für Switch 1 zu schleichen und sein jüngstes Rift of the NecroDancer anzukündigen, das vor knapp einem Monat auf dem PC erschienen ist. Jetzt erscheint es für Nintendo Switch, und im Trailer haben wir einen Blick auf das neue Gameplay geworfen, in dem unsere Heldin es mit Rhythmus mit dem Bösen aufnimmt.

Unnötig zu erwähnen, dass die Spiele der NecroDancer-Serie einige der besten Soundtracks in der jüngeren Spielegeschichte haben (der zweite Teil war in der Tat das erste Zelda, das nicht von Nintendo entwickelt wurde, und das ist der Verwendung von Musik zu verdanken), und dieser Teil bietet auch eine Reihe besonderer Kollaborationen mit anderen gut in Erinnerung gebliebenen Indies wie Super Meat Boy, Pizza Tower oder Celeste. Du kannst jetzt zum Nintendo eShop gehen (oder Steam, wenn du lieber auf dem PC spielst) und Rift of the NecroDancer holen. Und wenn Sie es noch nicht in die Hände bekommen haben, hier ist der Trailer unten.