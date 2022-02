C-3PO-Schauspieler Anthony Daniels wird in seine ikonische Rolle zurückkehren

HQ

Der Schauspieler Anthony Daniels gehört zur alten Schule der Star-Wars-Veteranen, denn er verkörpert den goldenen Droiden C-3PO in nahezu allen Filmen der Saga. Die einzige Ausnahme ist Solo: A Star Wars Story, wo er zur Abwechslung mal einen Menschen spielte, der in den Minen auf Kessel arbeitete. Auf seinem privaten Instagram-Account hat der Mann kürzlich verraten, dass er in Zukunft ein weiteres Mal C-3PO spielen wird, allerdings wollte Daniels noch nicht verraten, wo der goldige Roboter zum Einsatz kommt. Unsere Vermutung wäre der animierte Disney+-Film Droid Story, aber vielleicht ist es auch ein Videospiel oder ein Filmprojekt, von dem wir noch gar nichts wissen.