C. Viper wurde zu Street Fighter 6 hinzugefügt

Wenn es sich um klassische Street Fighter -Kämpfer handelt, bezieht man sich in der Regel auf solche aus der 2D-Ära der Serie, d. h. bis zu Street Fighter III: 3rd Strike, das ursprünglich 1999 veröffentlicht wurde. Eine der wenigen neueren Figuren, die es geschafft hat, sich als erkennbar und beliebt zu etablieren, ist Crimson Viper.

Sie erschien ursprünglich 2008 in Street Fighter IV und trug eine ikonische rote Frisur. Sie war jedoch auffällig abwesend in Street Fighter V, und sie wurde auch nicht in Street Fighter 6 aufgenommen. Aber jetzt hat Capcom auf die Fans gehört, und Crimson Viper wurde als neuester Year 3 DLC-Herausforderer veröffentlicht (Sagat wurde im August veröffentlicht, und als nächstes warten wir auf Alex und Ingrid ).

Schauen Sie sich unten den Launch-Trailer für Crimson Viper an.