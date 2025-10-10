Bye Sweet Carole mischt die Ästhetik eines Disney-Klassikers mit Schrecken aus deinem schlimmsten Albtraum

Gestern, am 9. Oktober, haben viele einen ihrer erwarteten Titel für diese gruselige Jahreszeit durchgestrichen, während wir uns auf Halloween freuen. Bye Sweet Carole vom Remothered-Schöpfer Chris Darril ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series verfügbar.

Bye Sweet Carole versetzt uns in die Lage eines jungen Mädchens namens Lana Benton. Angesiedelt in den frühen 1900er Jahren, zu einer Zeit, in der das Phänomen der feministischen politischen Bewegung beginnt, die britische Nation zu erschüttern, nimmt Bye Sweet Carole die Spieler mit auf eine mysteriöse Untersuchung im gruseligen Bunny Hall Waisenhaus, wo Lana die einzige ist, die vermutet, dass ihre beste Freundin Carole nicht einfach weggelaufen ist.

"Nachdem Lana geheime Briefe zwischen Carole und einer mysteriösen "französischen" Person entdeckt hat, beschließt sie, tiefer zu graben. Ihre Ermittlungen führen sie zwischen die raue Realität der realen Welt und das fantastische, wenn auch dekadente Königreich Corolla. In diesem Königreich, das von dem bedrohlichen Mr. Kyn, der gleichgültigen Eule Velenia und den gierigen, verdorbenen Kaninchen beeinflusst wird, scheint das Ende unvermeidlich."

Seht euch dieses eindringliche, handgemalte Abenteuer im Trailer unten an. Bye Sweet Carole wird am 21. Oktober eine physische Ausgabe veröffentlichen.

