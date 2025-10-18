Als jemand, der viele Videospiele sowohl aus Leidenschaft als auch als Teil meiner Arbeit konsumiert, bin ich im Laufe der Jahre auf Projekte gestoßen, die ein sehr seltsames Dilemma haben. Es mag seltsam klingen, aber es gibt Spiele, die nicht so großartig sind wie Videospiele. Sie haben viele bewundernswerte Eigenschaften und Funktionen, aber in der Praxis, wenn es darum geht, in ein interaktives Produkt einzutauchen und sich von einem interaktiven Produkt einkapseln zu lassen, versagen sie ehrlich gesagt. Dies ist der Fall bei Little Sewing Machine 's Bye Sweet Carole.

Jeder, der einen Trailer oder sogar einen Screenshot dieses Titels gesehen hat, wird mit seinem vielleicht besten Feature vertraut sein. Der Animationsstil und die künstlerische Grafik sind wahrscheinlich das, was dieses Spiel auf Ihren Radar gebracht hat, und das zu Recht. Bye Sweet Carole ist ein wunderbar und liebevoll animiertes und gezeichnetes Spiel mit einigen der schönsten und einzigartigsten visuellen Stile, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Genauso wie Cuphead und bald Mouse: P.I. For Hire mit ihrem Gummischlauch-Design beeindrucken, hat Bye Sweet Carole eine handgezeichnete Ästhetik, die sich anfühlt, als wäre sie einem klassischen Disney-Film entnommen worden, und das führt zu Szenen und Versatzstücken, die so reich an Charakter und Farben sind, dass man nicht anders kann, als sich in sie zu verlieben. Es ist wirklich ein visuelles Wunderwerk.

Aber hier ist der Haken... Die Grafik kann nicht alles in einem Videospiel sein. Es muss mehr geben, um das große Ganze zusammenzuhalten, und leider gelingt es Bye Sweet Carole nicht, an diesen Fronten viel zu erreichen. Zum einen hat die Handlung zwar einen interessanten Aufhänger, der etwas an Alice in Wonderland erinnert, aber der Dialog fällt etwas flach aus. Wir folgen der Hauptfigur von Lana, während sie ein Geheimnis lüftet, eine Geschichte, in der sie im Grunde auf Schritt und Tritt misshandelt wird, worauf sie mit etwas antwortet, das man am besten als entferntes Quietschen beschreiben kann. Auch hier möchte man der Geschichte folgen, um zu sehen, wie sich das Kerngeheimnis entfaltet, aber die Charaktere, die man auf dem Weg trifft, sind nicht allzu einprägsam und Lana selbst ist keine überzeugende Hauptrolle. Die Gesamterzählung ist also ein bisschen ein Hit und Miss.

Derselbe Eindruck lässt sich dann auch auf das Gameplay übertragen - und knüpft auch an meinen ursprünglichen Punkt an, dass manche Spiele einfach nicht zum Spielen gedacht sind. Es gibt eine Geschichte und eine großartige visuelle Richtung, die es wert ist, erkundet zu werden, aber das Gameplay selbst wird viel von der Freude daran nehmen. Es ist in 2D-Levels aufgebaut, die an Abenteuerspiele der 90er Jahre erinnern, und du erkundest diese kleinen Umgebungen und erfüllst Metroidvania -ähnliche Aufgaben, um voranzukommen. Um Gefahren zu überwinden, musst du im Wesentlichen Gegenstände oder Wege finden, um Türen zu öffnen, oder sogar Fähigkeiten entdecken, die es Lana ermöglichen, ihre Form zu ändern und auf andere Bereiche zuzugreifen. In der Theorie scheint es eine brauchbare Tiefe zu haben, aber in der Praxis ist es viel zu geradlinig und ohne jede Herausforderung und spielt sich in einem so trägen Tempo und auf eine steife Art und Weise, dass es auch nicht viel Spaß macht, sich zu bewegen. Es wirkt wie ein Spiel, das für einen SNES-Controller entwickelt wurde, nicht für ein modernes Gerät oder eine Maus und Tastatur, so rudimentär und starr ist es.

Bye Sweet Carole versucht, die Dinge mit Stalker-Gegnern aufzupeppen (was gelinde gesagt eine eigenartige und widersprüchliche Idee für eine 2D-Umgebung mit weniger Raum zum Entkommen ist), und das bringt das Blut in Wallung. Allerdings, und das ist ein großes Problem, kann man sich im Laufe der Stunden des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses Spiel mit weniger Interaktivität besser wäre und eher filmisch serviert würde, vielleicht ähnlich wie Telltale seine Quick-Time-Events in strukturierten Zwischensequenzen-ähnlichen Momenten angeboten hat. So wie es ist, ist der beste Teil von Bye Sweet Carole, wenn das Spiel dem Spieler die Kontrolle wegnimmt und dich in der Geschichte und dem Artwork sonnen lässt. Für mich ist das für das, was ein modernes Videospiel sein soll, ein ziemlich großes Problem.

Das ist der Grund, warum ich mich mit Bye Sweet Carole in einer solchen Sackgasse befinde, weil hier Ideen und Elemente vorhanden sind, die nichts weniger als großartig sind. Aber was ein Videospiel angeht, ist es eine ganz andere Situation, da es ehrlich gesagt nicht viel Spaß macht, die meiste Zeit tatsächlich zu spielen. Und das ganz zu schweigen von den technischen Problemen, die ich erlebt habe, zu denen auch ein spielzerstörender Fehler gehörte, der dazu führte, dass ich die Geschichte von Grund auf neu starten musste...

Alles in allem ist Bye Sweet Carole ein Spiel, zu dem man allein wegen der Geschichte und der wunderbaren künstlerischen Ausrichtung kommen sollte. Es ist eine faszinierende Idee mit großem Potenzial, aber die Umsetzung dieses Titels und die grundlegende Struktur als Videospiel könnten von einer Rückkehr an die Tafel profitieren.