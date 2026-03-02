BYD stellt einen neuen Kombi-EV mit einer Reichweite von 850 Kilometern vor

HQ

BYD plante ursprünglich, mehr Modelle international auf den Markt zu bringen, darunter auch die luxuriösere Untermarke Denza, doch diese Einführung verzögerte sich. Inzwischen erscheint es jedoch endlich in mehr Märkten und mit einem neuen Modell, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Der Denza Z9 GT wurde gerade vorgestellt und verfügt über eine CLTC-Batteriereichweite von 1000 Kilometern – das ist die chinesische Reichweitenschätzung, aber mit dem strengeren WLTP-Standard liegt er näher bei 850 Kilometern. Unabhängig davon ist es dank einer 122,5-kWh-Batterie ein enormer Schub, was dem neuen Modell eine geschätzte Reichweite um 64 % verschafft.

Darüber hinaus ist der Denza Z9 GT dafür verantwortlich, andere Elektrofahrzeuge in den meisten westlichen Märkten zu unterbieten, die derzeit vom BMW i5 Touring, dem Audi A6 Avant und dem VW ID.7 dominiert werden.

Mit dem Denza Z9 GT wird BYD Denza in weiteren Märkten auf den Markt bringen, allerdings ist noch unklar, wann genau dies geschieht.