BVB-Star Marco Reus in Fortnite verewigt

Der Fußballer Marco Reus kickt sich bald durch Fortnite. Epic Games wird den Sportler ab Samstag, dem 12. Juni, um 02:00 Uhr in der Nacht zu einem noch unbekannten Preis als Premium-Skin verkaufen. Er ist einer von zwei europäischen Fußballern, denen (nach Neymar Jr) diese Ehre zuteilwird. Reus bringt seinen eigenen Fußball in Form eines Emotes mit ins Battle-Royale-Spiel - natürlich aus purem Gold und stilecht gesichert in einem schwarzen Rucksack. Der 32-jährige Dortmunder spielt seit 2012 in seinem Heimatverein und ist darüber hinaus Teil der deutschen Nationalmannschaft.

So sieht der Fußballer in Fortnite aus.

Quelle: Epic Games.