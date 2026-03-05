Butcher vs Homelander: Das letzte Kapitel von The Boys erscheint in nur wenigen Wochen

HQ

The Boys steht in dieser fünften und letzten Staffel vor einem weiteren epischen Showdown, das laut diesem neuen Trailer genauso brutal und intensiv zu sein scheint, wie wir es uns alle erhofft hatten. Eine düstere Vorschau auf die letzte Schlacht zwischen Billy Butcher und Homelander – ein Konflikt, der nun die Zukunft der Welt ein für alle Mal bestimmen wird.

Homelander hat effektiv die Kontrolle über die Vereinigten Staaten übernommen und regiert mit eiserner Hand. Unterdessen sind mehrere der anderen Figuren, Hughie, Mother's Milk und Frenchie, in einem sogenannten Freedom Camp eingesperrt. Gleichzeitig versucht Annie, Widerstand gegen die Superhelden zu organisieren.

Wir bekommen auch einen Einblick in Butchers dunkle Pläne, die offenbar einen Virus beinhalten, der die Superhelden auslöschen und so völliges Chaos verursachen kann. Die Premiere ist für den 8. April auf Prime Video angesetzt, wo die ersten beiden Episoden sofort veröffentlicht werden. Danach werden wöchentliche Episoden bis zum Serienfinale am 20. Mai veröffentlicht.

Freust du dich auf dieses epische, finale Duell?