Busunglück in Uganda fordert mindestens 63 Todesopfer

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uganda sind mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen, nachdem zwei Busse auf einer stark befahrenen Strecke, die die Hauptstadt mit den nördlichen Regionen verbindet, zusammengestoßen sind.

Vorläufigen Berichten zufolge ereignete sich der Unfall bei riskanten Überholmanövern, an denen die beiden Busse neben anderen Fahrzeugen auf der Autobahn beteiligt waren.

Die Behörden bestätigten, dass es sich bei allen Opfern um Passagiere der beteiligten Busse handelte, was die anhaltende Besorgnis über die Verkehrssicherheit im Land unterstreicht.

Die Rettungsdienste reagierten umgehend, halfen den Überlebenden und kümmerten sich um den Tatort, und die Ermittlungen dauern an, um die vollständigen Umstände der Tragödie zu ermitteln.

