Bus Simulator 21 übergibt euch zum Start die Schlüssel von 30 offiziellen Bussen

In Simulationen treffen die Interessen von um Präsenz und öffentliche Wahrnehmung bedachte Unternehmen auf Fans, die Realismus und Immersion wünschen. Für Entwickler ist es deshalb ein lohnendes Unterfangen, die Markenauftritt der Firmen mit akribischer Präzision in ihren virtuellen Spielplätzen umzusetzen - denn davon profitieren am Ende des Tages alle Parteien.

Stillalive Studios freut sich bestimmt nicht nur aus diesem Grund bekanntgeben zu können, dass ihr Spiel Bus Simulator 21 am 7. September mit insgesamt 30 offiziellen Bussen von zehn namhaften Herstellern ausgestattet sein wird. Eine Liste der teilnehmenden Partner findet ihr unten, zusammen mit einer kleinen Videopräsentation einiger Fahrzeuge. Neben Stadtbussen dürfen Fans mit Gelenkbussen, modernen E-Bussen und einem britischen Doppeldecker rechnen.