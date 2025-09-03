Bus Bound Hands-On Preview: Grüner wird das Licht nicht!

Ich war noch nie wirklich ein Fan von Simulatoren, aber ich kann den Charme erkennen. Sie können im Grunde ein zweites Leben führen und einer Karriere folgen, die vielleicht kein Traum ist, aber ein interessanter Weg für Sie sein könnte. LKW-Transport, Zugleitung, Geschäftsinhaber. Du kannst all das dank Sims tun, und in Bus Bound bist du mehr als nur ein Busfahrer.

Das Ziel ist es, ein Held Ihrer lokalen Gemeinschaft zu sein. Du beginnst in der fiktiven Stadt Emberville, einem Ort, der gerade ein neues öffentliches Bussystem eingeführt hat. Als Fahrer dieser experimentellen Routen sind Sie dafür verantwortlich, dass die Menschen so reibungslos wie möglich von A nach B kommen, denn wenn Sie keine gute Arbeit leisten, könnten Sie diesen öffentlichen Dienst kürzen lassen, bevor er überhaupt in den zweiten Gang geschaltet wird.

Etwas, das Bus Bound von anderen Simulatoren abhebt, ist, dass es das Fahren wirklich an die erste Stelle setzt. Sie haben eine Heimatbasis, in der Sie Routen planen und entscheiden können, mit welchem Bus Sie in die Stadt fahren möchten, aber das Hauptziel ist es, gut zu fahren. Es spart Ihnen einen Großteil des Managements, so dass Sie nicht mit Papierkram belastet werden und stattdessen einfach Leute herumfahren können.

Wo das Detail aus dem Managementaspekt herausgenommen wurde, wurde es stattdessen in die Fahrmechanik gesteckt. Du kannst jeden Aspekt deines Busses steuern, von den Türen bis zu den Scheibenwischern, was dem Simulationserlebnis ein zusätzliches Gefühl von Realismus verleiht, da du die Fahrgäste nicht nur automatisch ein- und auslädst, wenn du die nächste Haltestelle erreichst. Sie sollten auch realistisch fahren. Wenn du für Bodenschwellen langsamer wirst und dich abwechselst, wenn du frei bist, wird dein Glückswert bei den Passagieren steigen, während das Fahren wie in Grand Theft Auto die Leute mit Sicherheit dazu bringen wird, ihre Fäuste vor Wut gegen dich zu schütteln.

Das Handling und die Reaktionsfähigkeit der Fahrmechanik waren wirklich flüssig, vor allem mit dem Sim-Rad, das wir während unserer Vorschau erhalten haben. Es ist wie echtes Autofahren, aber ohne jeglichen Druck. Sie müssen nicht für dieses Fahrzeug bezahlen, also spielt es keine Rolle, ob Sie die eine oder andere Beule bekommen, und Sie haben es auch nicht mit echten Verkehrsteilnehmern zu tun, so dass Sie nicht geschlagen werden, wenn Sie sie anhupen. Dies führt jedoch zu einer niedrigeren Zufriedenheit der Passagiere, also halten Sie Ausschau danach. Da wir nur eine kurze Zeit mit der Demo hatten, gab es nicht wirklich die Zeit, um vollständig in das Erlebnis einzutauchen, und so entschied ich mich am Ende für einen entspannteren Ansatz. Eine Hand am Lenkrad, die andere bereit, die Hupe zu drücken und jeden zu treffen, der sich mir in den Weg stellte, während ich zwischen den Fahrspuren auswich. Hinter mir konnte ich hören, wie der Bauunternehmer darüber lachte, dass ich es nicht geschafft hatte, einen meiner Passagiere zufriedenstellend zum Stehen zu bringen.

Bus Bound bietet auch einen 4-Spieler-Koop-Modus sowie die Anpassung deiner Busflotte, aber beides haben wir während unserer Zeit mit dem Spiel nicht erlebt. Als jemand, der seinen Doppeldecker nicht von seinem Shuttlebus unterscheiden kann, kann ich die Fülle an Bussen, die man fahren darf, nicht wirklich kommentieren, aber ich kann sagen, dass es viele davon zu geben scheint, und sie werden alle authentisch von Menschen repräsentiert, die sich um diese Dinge kümmern, für Menschen, die sich um diese Dinge kümmern.

Für die Leute, die es lieben, über jedem Detail zu schweben und sich darin verlieren, Manager statt Macher zu werden, ist Bus Bound vielleicht nicht so aufregend wie andere Simulatoren. Aber für diejenigen, die es lieben, das Leben am Steuer zu packen, bietet Bus Bound jede Menge Fahren. Selbst wenn Sie Speedbumps nicht als Minirampen verwenden können und Ihre Passagiere zufrieden stellen müssen, gibt es eine Freude am sicheren Fahren in Bus Bound, die Ihnen die Augen dafür öffnet, warum die Leute diese Spiele lieben und dies auch weiterhin tun werden. Ohne allzu viel Erfahrung mit Bussimulatoren kann ich nicht sagen, wie sehr Bus Bound heraussticht, aber es bietet in der Zeit, die ich bisher gespielt habe, auf jeden Fall eine angenehme Fahrt.

