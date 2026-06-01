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Lange Zeit fuhr die Buslinie 666 zum polnischen Badeort Hel, der umgangssprachlich oft als "Autobahn nach Hel" bezeichnet wird, doch religiöse Gruppen waren nicht besonders begeistert von dem Namen, der daher 2023 nach Jahren des Drucks in 669 geändert wurde. Jetzt berichtet die BBC jedoch, dass die Buslinie wieder angekommen ist.

Die ursprüngliche Strecke wurde von PKS Gdynia (Nahverkehr) betrieben, während die neu wiedereröffnete Strecke stattdessen von der Firma FlixBus betrieben wird. Die Autobahn nach Hel führt von Krakau bis nach Hel, eine Reise, die insgesamt 13 Stunden dauert. In einer Stellungnahme gegenüber dem polnischen TVN24 sagte ein Vertreter von FlixBus:

"Die Nummer 666 wurde bewusst als Marketingkommunikationselement gewählt, um die Sichtbarkeit der Verbindung auf der beliebten Urlaubsroute nach Hel zu erhöhen."

Wenn du einen Urlaub in Polen geplant hast, kannst du ihn jetzt mit Sonne und Wärme in Hel kombinieren, und um dorthin zu gelangen, solltest du in den Bus 666 steigen.