Büros in der EU und im Vereinigten Königreich nach russischem Angriff beschädigt

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland hat eine neue Welle von Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine entfesselt, bei denen Zivilisten getötet wurden (hier). Nun wissen wir auch, dass es Büros beschädigt hat, die mit der Europäischen Union und dem British Council in Kiew verbunden sind.

Rettungsteams arbeiteten sich durch die Trümmer nach einem der größten Angriffe auf die Hauptstadt in den letzten Monaten, bei dem auch Dutzende verletzt und Stromausfälle im ganzen Land verursacht wurden. "Russland wählt die Ballistik statt den Verhandlungstisch", sagte Selenskyj auf X.

"Die Russen entscheiden sich nicht dafür, den Krieg zu beenden, sondern nur für neue Angriffe. In Kiew wurden über Nacht Dutzende von Gebäuden beschädigt: Wohnhäuser, Bürozentren, zivile Unternehmen. Darunter auch das Gebäude, in dem sich die Delegation der Europäischen Union in der Ukraine befindet."

Ukrainische Beamte verurteilten den Angriff als wahllos, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Verbündeten aufforderte, schärfere Sanktionen zu verhängen. Moskau beharrte darauf, dass seine Angriffe auf militärische Einrichtungen abzielten, leugnete aber weiterhin die Verantwortung für den Tod von Zivilisten.