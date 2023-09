Burnout- und Need for Speed-Entwickler werden sich wieder auf Battlefield konzentrieren

HQ

Jubel war auf der ganzen Welt zu hören, als Electronic Arts ankündigte , dass Criterion im Jahr 2020 erneut der Hauptentwickler von Need for Speed-Spielen werden würde. Viele befürchteten, dass dies nie der Fall sein würde, nachdem die Burnout-Macher DICE in den letzten Jahren nur bei der Entwicklung von Star Wars, Battlefront II und Battlefield-Spielen geholfen hatten. Diese Änderung würde das NfS-Franchise hoffentlich wieder zu seinem früheren Glanz zurückbringen. Nun, der letzte Teil könnte noch passieren, aber es scheint, als würde Criterion nicht den ganzen Ruhm bekommen, wenn es das tut.

Denn EA bestätigt , dass Criterion von EA Sports zu EA Entertainment verschoben wurde (vergesst nicht, dass sie vor drei Monaten getrennt wurden ), um DICE, Ripple Effect und Ridgeline erneut bei der Entwicklung zukünftiger Battlefield-Spiele zu helfen.

Es ist erwähnenswert, dass Vince Zampella sagt, dass ein kleiner Teil von Criterion weiterhin an Ideen für die Zukunft von Need for Speed basteln wird, aber es klingt definitiv so, als ob dies eher eine Nebenrolle ist, während Codemasters oder ein anderes Studio als neuer Hauptentwickler des Franchise übernimmt.

