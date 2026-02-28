Burglin' Gnomes ist deine neueste Friendslop-Obsession, ein kettenrauchender Dieb zu werden

Wir lieben hier auf Gamereactor ein albernes und albernes Friendslop-Spiel, und falls du das auch tust, solltest du Fobris kommendes Projekt Burglin' Gnomes genau verfolgen. Dies ist ein einfaches Spiel, bei dem die Idee darin besteht, sich als winziger kettenrauchender Gartenzwerg zu verkleiden und dann das Haus eines Menschen auszurauben, dabei Wertgegenstände und Gegenstände zu stehlen, die wiederverwendet werden können, während man dem Mieter ausweicht, der diese winzigen Eindringlinge mit einer Pistole und mehr in Stücke sprengt.

Das Online-Koop-Spiel wird in Zukunft an einem unbekannten Zeitpunkt über Steam auf dem PC erscheinen, aber wenn du einen Vorgeschmack auf das Ganze erleben willst, gibt es eine Demo, in der du in diesem lächerlichen Titel Chaos stiften und der Vernichtung entgehen kannst.

Konzipiert als kooperatives Spiel für bis zu fünf Spieler, um einen Einblick in das vollständige Erlebnis und die verfügbare Demo von Burglin' Gnomes zu bekommen, kann man unten einen Trailer zum Spiel sehen, der ein wenig auf das verrückte und exzentrische Gameplay hinweist.