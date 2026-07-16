Burger King Spanien sagt Werbung mit beliebtem YouTuber nach klassistischen und sexistischen Kommentaren ab

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Burger King Spain hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem beliebten YouTuber El Xokas zu beenden, nachdem sie in einem Streit mit einem Twitch-Follower gesagt hatten, dass "er mit einer Zusammenarbeit mit Burger King mehr verdient hat als die Eltern des Fans in 20 Jahren".

Der YouTuber, der jahrelang für seine unkontrollierten Meinungen, seine unhöfliche Haltung und häufig sexistische Kommentare bekannt ist, wurde trotzdem von Burger King für eine Promo mit drei weiteren Influencern ausgewählt: Peldanyos, Marta Díaz und Marina Rivers, wobei jeder sein eigenes Essen hatte, wobei die Fans abstimmten, wer der beliebteste war.

Letzte Woche ging Xokas auch viral, weil er sagte, sie sei "lieber mit einer 6" zusammen als mit einer attraktiven Frau (bezogen auf die Schauspielerin Ester Expósito), die politische Ansichten und "Adoktrination" hat.

Doch Xokas' jüngster klassistischer Kommentar, in dem er sagte, er habe in einer Zusammenarbeit mehr verdient als die Eltern eines seiner Zuschauer in 20 Jahren, war derjenige, der bei Burger King die Grenze überschritt, und nach vielen Boykottaufrufen gab das Fast-Food-Unternehmen bekannt, dass es die Zusammenarbeit mit dem YouTuber abgesagt hat. "Wir möchten klarstellen, dass seine Äußerungen nicht die Werte der Marke widerspiegeln, und wir entschuldigen uns bei allen, die von der Vereinigung beleidigt wurden."