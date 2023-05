Burger King bringt knallroten Spider-Man-Burger auf den Markt

HQ

Lust auf einen Whopper mit rotem Brot und schwarzem Sesam darauf? Nun, dann sollten Sie zu Burger King gehen, um das neu eingeführte Spider-Man: Across the Spider-Verse Whopper Meal zu genießen... Dies ist in Großbritannien nicht verfügbar, aber wenn Sie in den USA und Asien ansässig sind. Ich denke, wir müssen uns mit dem Steakhouse Stack hier begnügen und so tun, als hätte es etwas mit Spider-Man zu tun.

Laut Foodgeekinc sollte das Brot auf dem neuen Spider-Man Whopper ursprünglich schwarz sein wie der Anzug von Miles Morales, aber da Kunden in Japan mehrere Tage lang grün, nachdem sie den Darth-Vader-Burger mit schwarzem Brot gegessen hatten, entschieden sie sich diesmal für den roten Weg. Wir sind uns nicht sicher, ob das besser ist.