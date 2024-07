Bureau 81 würde gerne eine Fortsetzung von The Operator machen

Am 22. Juli können Fans den narrativen Puzzler The Operator von Bureau 81 ausprobieren, ein Spiel über die Rolle eines Computeragenten, der Außendienstmitarbeitern helfen soll, Aufgaben und Probleme zu lösen, die sonst ihre Fähigkeiten übersteigen. Da das Spiel nächste Woche für PC erscheint, haben wir uns kürzlich mit dem Schöpfer Bastien Giafferi zusammengesetzt, der uns in einem Interview erzählte, dass er gerne eine Fortsetzung des Spiels machen würde und sogar einige Ideen hat, die es zu erforschen gilt.

"The Operator hat natürlich ein Ende. Es gibt ein Ende. Es ist das, was ich wollte. Aber wenn ich eine Fortsetzung machen will, kann ich das. Das ist alles, was ich sagen kann. Und natürlich werde ich in der Lage sein,... Ich hatte viele Ideen für The Operator, die ich auch nicht ins Spiel bringen konnte, weil es zu kompliziert war. Oder auch das Setting, die Tatsache, dass das Spiel im Jahr '92 spielt. Wir haben keine Handys, wir haben keine Smartphones. Ich hatte viele solche Ideen, dass ich, wenn ich eine Fortsetzung mache, das definitiv gebrauchen kann. Und ich würde gerne eine Fortsetzung machen."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um auch mehr über die Pläne von Bureau 81 zu erfahren, Controller-Unterstützung für The Operator zu bringen und das Spiel möglicherweise sogar auf Konsolen zu starten, und vieles mehr.

In welchem Setting oder in welcher Zeitspanne sollte deiner Meinung nach eine Fortsetzung von The Operator spielen?