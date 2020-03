Bunny-Day-Event in Animal Crossing: New Horizons detailliert

Natürlich hat Nintendo in ihrer heutigen Mini-Direct auch an die vielen Animal-Crossing-Fans gedacht, die derzeit auf der Switch mit New Horizons an ihrem eigenen Inselparadies arbeiten. Wie wir bereits wissen, wird im April ein Oster-Event stattfinden und heute sprach der Entwickler einige der Überraschungen an, auf die sich Fans bei diesem bunten Spaß freuen können.

Wer den Day-1-Patch (Spielversion 1.1.0 oder höher) installiert hat, der wird Anfang kommenden Monats auf Zipper treffen, das ist ein Hase, der unsere Insel besuchen wird. Er lässt uns spezielle Eier ausgraben und mit der Angel aus dem Meer fischen, mit denen wir an einer Werkbank besondere thematische Gegenstände herstellen können. Das Event "Bunny Day" läuft in diesem Jahr vom 1. bis zum 12. April. Das Fest zum Tag der Erde / Earth Day folgt Ende April.